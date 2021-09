Dopo aver registrato un nuovo record di partecipanti, con oltre 3000 persone accorse dal 21 al 23 maggio per un'edizione straordinaria del Catania Book Festival, lo staff si è subito rimesso al lavoro per organizzare una serie di appuntamenti d'eccezione in occasione dell'edizione 2021 della rassegna CATANIA BOOK DAYS, che ogni anno porta a Catania una serie di incontri gratuiti.

Si inizia mercoledì 15 settembre alle 17:00 con BOSS DOMS, produttore, chitarrista e partner musicale di Achille Lauro, e Beatrice Cristalli, collaboratrice Treccani e Focus Scuola, in un incontro ospitato presso l'Auditorium del Monastero dei Benedettini e organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 19 settembre alle 17:00 nella cornice del PopUpMarket (ex parcheggio AMT) con ospite Piero Negri Scaglione (caporedattore di Rolling Stone Italia e vicedirettore di GQ) che presenterà Che hai fatto in tutti questi anni, edito da Einaudi. Da lunedì 20 a sabato 25 settembre, i Catania Book Days si spostano invece da Isola Catania al Palazzo Biscari, dove ogni giorno per tutta la settimana i partecipanti potranno accedere gratuitamente alle presentazioni in programma.

L'apertura proprio lunedì 20 dalle 16:00 con Sergio Spaccavento, autore tra i più conosciuti in Italia (dalla Gialappa's a Radio2, oltre allo ZOO di 105, Mariottide, Italiano Medio) e Alessandro Mereu (fumettista e blogger italiano, autore di Jenus e candidato ai Macchianera Awards 2013).

Si continua poi martedì 21 (sempre dalle 16:00) con Norma Cerletti, popolarissima influencer, insegnante e volto del canale Norma's Teaching, seguito da oltre 700mila persone.

Mercoledì 22 settembre è invece il turno di Marzia Sicignano, giovane autrice di punta edita da Mondadori che presenterà il suo ultimo romanzo "Dove non esistono gli addii".

Sarà ospite della rassegna giovedì 23 settembre Giulia Pompili, giornalista de Il Foglio ed esperta di politica estera, in particolare di Asia orientale tra Giappone, Cina, le due Coree e Taiwan.

La rassegna si chiuderà invece con due nuove uscite: venerdì 24 dalle 18:00 la presentazione di X, primo romanzo di Valentina Mira (il Manifesto, Corriere della Sera) e sabato 25 settembre la prima presentazione siciliana dell'ultimo romanzo di Francesco Carofiglio, "Le nostre vite".

L'accesso a tutti gli incontri è gratuito e fino ad esaurimento posti. Come da normativa vigente, per accedere agli incontri sarà necessario esibire il GreenPass. Avranno inoltre accesso prioritario i possessori della tessera Catania Book Club. Per più info: www.facebook.com/ cataniabookfestival o su Instagram: www.instagram.com/. cataniabookfestival