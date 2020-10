Cinema - Il 23 ottobre a Catania casting per il nuovo film di Joe Wright

Appuntamento da non perdere per gli aspiranti attori quello in programma venerdì 23 ottobre presso la Bibiloteca Comunale in via Etnea n. 529 a Catania, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Il casting, che riguarda il nuovo film musicale di Joe Wright è rivolto a:

- Donne di età superiore ai 65 anni;

- Bambini/Uomini di età compresa tra i 10 e i 14 anni e tra i 18 e i 30 anni caratterizzati da notevole magrezza.

Saranno privilegiati i candidati con le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- capelli lunghi o disposti a radersi a zero

- regolare servizio militare svolto Italia (per i maggiorenni)

- familiarità con almeno uno dei seguenti sport: equitazione, arti marziali, scherma/sciabola/fioretto, tiro a segno

- persone africane o asiatiche

Le prove e le riprese avranno luogo nella provincia di Catania nei mesi di novembre e dicembre 2020. Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità, codice fiscale e codice iban. Non potranno partecipare ai casting i candidati con tatuaggi a vista.

Nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, tutti i partecipanti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina, sono invitati ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite e in ogni caso a mantenere la distanza minima di sicurezza di almeno due metri dagli altri partecipanti.