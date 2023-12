Catania città di tiktoker, secondo posto dopo Napoli per quote di engagement

Le città meridionali, con Napoli e Catania in testa, si prendono le quote più alte di engagement su TikTok. La nostra città non perde dunque terreno sul famoso social dove per molto tempo ha spopolato anche grazie al fenomeno "Povero gabbiano".

Genova e Venezia invece sono le regine di Instagram. È quanto emerge dal monitoraggio 2023 'Le città italiane online - Menzioni, engagement e mood delle 12 città italiane più popolose" realizzato da Arcadia. Per Roma e Torino le interazioni maggiori arrivano dalla piattaforma di video streaming Youtube. Le due città di mare, Genova e Bari si prendono la quota più ampia su Facebook.