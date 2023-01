Cattive abitudini e maleducazione - Catania al secondo posto in Italia

Preply, piattaforma di elaborazione dati, ha deciso verso la fine del 2022 di effettuare un sondaggio e far esprimere opinioni su alcuni comportamenti degli italiani (dire quanto sono frequenti nelle città in cui abitano).

I comportamenti di maleducazione più diffusi sono i seguenti: passare molto tempo al cellulare in pubblico, non lasciar passare nel traffico, non rallentare alla guida alla vista di un pedone, essere rumorosi in pubblico, non salutare gli sconosciuti, guardare video in pubblico, parlare col vivavoce in pubblico, non rispettare gli spazi personali, non lasciare la mancia, saltare la fila, essere maleducati con il personale di servizio.

E' così 'nata' la classifica delle città più educate e di quelle più maleducate d'Italia.

Tra quelle più maleducate c'è purtroppo Catania, con un punteggio medio di maleducazione di 6.52. Prima della città etnea si trova solo Venezia, con un punteggio di maleducazione di 6.55.

Le città più educate sono invece, in rigoroso ordine di classifica, le seguenti: Padova, Firenze, Modena, Verona, Bologna, Messina, Napoli, Bari, Palermo e Taranto. Altri due capoluoghi siciliani si trovano quindi nella parte 'buona' della classifica.

Tra i comportamenti di maleducazione Catania risulta essere in testa per i seguenti: non rallentare alla presenza di pedoni, fare confusione in pubblico e non rispettare lo spazio personale altrui. Ed il sondaggio ha evidenziato come ad attuare, purtroppo, questi comportamenti, siano nella stessa percentuale persone cresciute in quella città e persone che invece sono andate a viverci successivamente.

Catania eccelle perlomeno in un comportamento positivo, ossia quello di lasciare la mancia al ristorante, piazzandosi al quinto posto. Nelle prime quattro posizioni troviamo Messina, Brescia, Palermo e Modena.