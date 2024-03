Pasqua 2024: Catania in cima alle preferenze italiane e straniere

La Pasqua si avvicina e con essa le vacanze per chi ha deciso di passare fuori la festività.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare stanno scegliendo l'Italia per il clima primaverile, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, l'offerta enogastronimica e l'ospitalità. Il Bel Paese è il paese più ricercato dopo la Spagna e prima del Portogallo.

Tra le mete italiane spicca Catania, che è la terza città più ricercata dai viaggiatori tedeschi, la quinta per gli olandesi, la sesta per i francesi, l'ottava per i britannici, la nona per gli spagnoli e la decima per i portoghesi.

Per quanto riguarda invece gli italiani Catania è la sesta città più ricercata al mondo dopo Parigi, Amsterdam, Barcellona, Londra e Napoli. Dietro Catania troviamo Milano, Roma, Praga, Madrid, Lisbona, New York e Valencia.

Anche Palermo è tra le città più ricercate, essendo la settima scelta per tedeschi e francesi, l'ottava per spagnoli e portoghesi, la decima per gli olandesi e la 12esima per i britannici.

Nonostante il caro voli, Jetcost ha individuato che le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16% rispetto alla Pasqua del 2023. È quindi l'anno con il maggior numero di ricerche nella storia.