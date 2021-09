Estate 2021 - Catania prima meta per i turisti italiani

La Sicilia e la Sardegna sono state le due regioni che in assoluto hanno fatto registrare il maggior numero di turisti in questa estate 2021

L'estate 2021, per quanto riguarda il turismo, ha visto l'Italia ed in particolar modo la Sicilia come protagonista assoluta. Lo conferma anche il sondaggio effettuato da eDreams.

Nella classifica delle mete a corto e lungo raggio prenotate dagli italiani in cima alle preferenze ci sono Sicilia e Sardegna: nelle prime tre posizioni troviamo infatti Catania, Palermo, Olbia. Quarto posto per Tirana, quinto per Cagliari, sesto per Barcellona. Chiudono le prime 10 posizioni Brindisi, Bari, Napoli e Milano.

Per quanto riguarda invece la top ten delle mete prenotate dagli stranieri Catania si classifica al quinto posto dietro Napoli, Venezia Milano e Roma. Dietro la città etnea troviamo Palermo, Bari, Olbia, Pisa e Bologna.