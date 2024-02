La Cena degli Sconosciuti a Catania

Nata nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte, La Cena degli Sconosciuti è la "social dinner" più longeva d'Italia, non è la solita cena per single, non è uno speed date, non è il solito ritrovo di cuori infranti.

E' una cena divertente a cui si partecipa per fare nuove amicizie, per uscire dalla solitudine e per passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove.

Un’idea tutta italiana e non importata (come spesso accade), una tradizione che abbiamo nel cuore e nel sangue, la buona tavola e la buona compagnia, due piaceri che vanno condivisi, anche tra sconosciuti.

Infatti: Se ci ritroviamo seduti a cena con tante persone nuove che esattamente come noi desiderano socializzare che percentuale di successo avremo di fare delle nuove amicizie?

Come funziona? Dopo una semplice prenotazione online ci si presenterà nella data indicata direttamente al ristorante. Lo staff del ristorante accompagnerà i partecipanti ai tavoli riservati per l'occasione.

Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni, cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna. L'obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto uscire di casa.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale. Il primo appuntamento a Catania si terrà Giovedì 15 Febbraio 2024 ore 21,00 Presso Ristorante Montaina: Via Michela Rapisardi, 12 - 95131 Catania. Per prenotare il posto a cena è necessario compilare il modulo online al seguente link. Prezzo serata 20,00 €. Formula Giropizza: - Giropizza: pizza fino a sazietà - Una birra media, o bibita media o mezza minerale - Caffè.