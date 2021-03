La cenere dell'Etna diventa arte e omaggio a Sant'Agata

Continua a piovere cenere sulla provincia etnea. L'Etna e i disagi che provoca, una calamità naturale che può diventare occasione per esprimere le proprie sensazioni attraverso l'arte. Ed ecco che un'artista siciliana è riuscita a trasformare la "fastidiosa" cenere dell'Etna in un'opera d'arte e in un omaggio alla Patrona della città, Sant'Agata. L'artista è Giusy Trovato