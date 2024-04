Aspettativa di vita in salute in Italia: cresce il divario tra Nord e Sud, Sicilia penultima

L'Istat ha da poco elaborato il 'Rapporto sul benessere equo e sostenibile' dal quale emerge, soprattutto dopo il Covid ma soprattutto a causa della crisi del sistema sanitario nazionale italiano (a corto di personale), che la speranza di vita dipende in buona misura da dove si nasce e da dove ci si cura.

Il sondaggio ha evidenziato che nel 2023 la quota di popolazione che si dichiara in buona salute è del 68,7%, tre punti in meno rispetto al 2020.

E si è ampliato il divario territoriale tra Nord e Sud.

Tra coloro che possono aspettarsi di vivere il maggior numero di anni in buona salute ci sono gli abitanti di Bolzano (66,5 anni in salute su 84,1 di vita), gli abitanti di Trento, chi vive in Toscana e Veneto (circa 62,5 e 62,3 ann in buona salute su 83,8 anni di vita).

61 anni è l'aspettativa di buona salute per chi vive il Lombardia, 61,4 anni per chi vive nel Lazio, 59,9 anni per chi vive in Emilia Romagna.

Nella parte bassa della classifica si attestano ovviamente le regioni del Sud: all'ultimo posto troviamo la Basilicata (52,8 anni in salute), poi il Molise (54,9), la Calabria (55,4).

La Campania si attesta intorni ai 57,1 anni di vita in buona salute, 60,6 anni per quanto riguarda l'Abruzzo.

E la Sicilia? In quanto a speranza di vita alla nascita si parla di 81,3 anni. Per quanto riguarda il periodo di buona salute si scende a 57,8 anni, ossia penultimo posto della classifica davanti solamente alla Calabria.