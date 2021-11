Città con più auto elettriche in Italia - Catania al 39° posto

Sono trascorsi oramai 10 anni da quando fu svelata al mondo e fu consegnata negli USA la prima Tesla Model S completamente elettrica.

A 10 anni di distanza, in Italia, secondo quanto riferito da prontobolletta.it, prendendo in considerazione 50 province italiane, si hanno circa 100.00 auto elettriche con un numero di vetture acquistate che è raddoppiato nel 2021.

Al momento non si è ancora sui livelli di crescita auspicati dall'Unione Europea. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima prevede che nel 2030 dovrebbero esserci in circolazione circa 6 milioni di veicoli 'green' in Italia. Al momento si è solo al 3% dell'obiettivo.

La regione più attiva secondo questo punto di vista è la Lombardia, mentre per quanto riguarda le città c'è da registrare un passo avanti di Roma, che negli ultimi 12 mesi è la prima per numero di auto acquistate.

Stilando invece la classifica delle province italiana per percentuale di auto elettriche troviamo al primo posto Trento, seguita da Firenze, Bolzano, Reggio Emilia, Milano, Roma, Bologna, Brescia, Vicenza e Padova.

Catania si trova attualmente al 39esimo posto della classifica su un totale di 50. La percentuale di auto elettriche in circolazione è ancora molto bassa, ossia 0,13%. Ma rispetto all'anno passato la percentuale di auto elettriche acquistate è aumentata del 62,5%.

Mobilità elettrica - I problemi di sviluppo

- Infrastrutture: le colonnine di ricarica non sono ancora distribuite in modo adeguato sul territorio

- Costo di mantenimento: secondo la società di noleggio LeasePlan il costo totale della proprietà di un'auto elettrica è tra i più elevati in Europa, ragione per la quale è poco conveniente possederne una

- Energia elettrica: l'aumento dei prezzi potrebbe scoraggiare molti al passaggio alla mobilità green proprio per il possibile aumento dei costi di ricarica