La classifica delle migliori pizzerie d'Italia - Quattro siciliane nella Top 100

Anche quest'anno la rivista on line '50 TOP PIZZA' ha stilato la classifica delle migliori pizzerie d'Italia.

A vincere il premio per il secondo anno consecutivo è stato 'I Masanielli' di Francesco Martucci (Caserta, Campania). Secondo posto per '10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli, Campania). Terza piazza per 'Seu Pizza Illuminati' (Roma, Lazio).

La Campania domina le prime 10 posizioni, con ben 6 pizzerie classificate.

Tra le prime 100 posizioni troviamo solamente quattro pizzerie 'Made in Sicily'. Al 34esimo posto 'L'Orso' (Messina), 37esimo posto per 'Frumento' (Acireale), 49esimo posto per 'La Braciera' (Palermo), 97esimo posto per 'Piano B' (Siracusa).

Tra le altre pizzerie siciliane che vengono consigliate dalla 'Guida 2021' troviamo 'Archestrato di Gela (Palermo), Arte e Tradizione (Palermo), Cagliostso (Palermo), Cave Ox (Solicchiata, Catania), Ciccio Passami l'Olio (Palermo), Foscolo Tre (Palermo), La Bufalaccia (Palermo), Parà Bottega Bistrot (Palermo), Pizzeria Sitari Sorce Family (Agrigento), Ritrovo La Scala (Rodia, Messina), Saccharum Pizzeria Ristorante (Altavilla Milicia, Palermo), Tredicisette (Palermo), Verace Elettrica (Milazzo, Messina), Villa Costanza (Palermo).

Per poter consultare l'intera guida 2021 che riguarda non solamente la classifica italiana ma anche quella internazionale e quella per Regione è possibile cliccare sul seguente link.