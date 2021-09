La classifica 2021 delle migliori aziende nelle quali lavorare in Italia

La piattaforma digitale 'Statista' ha stilato la classifica delle migliori aziende nelle quali lavorare.

Sono state prese in considerazione 400 imprese divise in 20 categorie ed è stato assegnato un voto da 1 a 10 come se stessimo parlando di una pagella scolastica.

1. Heineken - Il marchio olandese guida la classifica con un bel 9 in pagella. E' quindi lei la migliore azienda per la quale lavorare in Italia.

2. Ferrero - Secondo posto assoluto e tre prodotti (Kinder, Nutella e Ferrero Rocher) nella classifica dei migliori marchi italiani per l'anno 2021.

3. Ferrari - Terzo posto assoluto col punteggio di 8,95. ma leader altrettanto assoluto nel settori 'automobili e costruzioni di veicoli, industria della difesa ed indotto'.

4. Banca d'Italia - Ad un passo dal podio ma primo posto nella categoria riservata a 'Banche, assicurazioni e servizi finanziari'.

5. Microsoft - Quinto posto generale e primo posto invece nella categoria riservata ad 'Internet, IT, e Comunicazione'.

6. Apple - Sesto posto generale e secondo posto nella categoria riservata ad 'Internet, IT, e Comunicazione'.

7. Scuola Normale Superiore di Pisa - Settimo posto in classifica con un voto di 8,84.

8. Politecnico di Milano - Ottavo posto nella classifica generale, migliore università d'Italia come azienda nella quale poter trovare lavoro.

9. Barilla - Al terzo posto invece come azienda del settore 'prodotti alimentari e bevande'.

10. Decathlon - 8,8 come punteggio e primo posto nella categoria riservata ad abbigliamento, accessori, calzature ed abbigliamento sportivo.