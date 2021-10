La classifica italiana delle province in cui è più pericoloso lavorare

Anche il 2021, purtroppo, sarà ricordato come un'annata nella quale sono state tante, troppe, le morti sul posto di lavoro. Il totale degli infortuni mortali registrati 'dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering' in occasione di lavoro da gennaio ad agosto 2021 è di 620 vittime.

Il dato peggiore in Italia è di Roma con 39 vittime, seguono Napoli (32), Torino (24), Brescia (20) e Milano (20). Per stilare una classifica effettiva va però presa in considerazione la morte sul posto di lavoro in base all'indice di incidenza, ossia la popolazione lavorativa.

In questo caso la maglia nera spetta a Campobasso, seguita da Isernia ed Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda la Sicilia la maglia nera spetta a Ragusa (settimo posto in classifica generale), seguita da Palermo (47esimo posto), Messina (72esimo posto).

Catania si trova al 74esimo posto su una classifica complessiva di 103 posizioni, che vede alla fine, e quindi in cima come sicurezza dell'attività lavorativa Vercelli, Oristano e Lodi.