I cocktail dell'estate 2022 ispirati al mondo del cinema

In occasione del 'World Cocktail Day 2022' è stata lanciata dall'Hotel The Box di Riccione una guida, chiamata 'Moviexology', che individua 10 cocktail dedicati all'ultimo secolo della storia del cinema.

Ecco quali sono questi cocktail, nati dalla creatività dello staff 'The Box' di Riccione e dal campione del mondo di bartending Bruno Vanzan.

1. Un solo Gatsby - Si celebra il libro pubblicato nel 1925 e portato sul grande schermo da Robert Redford. Vengono miscelati gin infuso al cetriolo, storica verde, liquore alle erbe, lime e soda all'aloe.

2. Eterna Giovinezza - Dedicato alla 'Grimilde' di Walt Disney del 1937. Liquore alla rosa, succo di mela ed acqua di pomodoro chiarificata.

3. Lili Marlene - Tributo a Marlene Dietrich. Vengono miscelati vodka all'Ermellina, confettura di albicocche, lime, sciroppo di mais ed albume.

4. Gioventù bruciata - Celebre film con James Dean del 1955. Formato da grappa bruciata alla citronella, liquore ai fiori di sambuco, pepe di Timut Verjus, melagrana e sciroppo di vino rosso.

5. La Bionda di Alfred - Tributo ad Hitchcock ed alla sua mania per le attrici bionde. Simile ad una birra ma con gusto cocktail.

6. LattePiù - Celebre bevanda di 'Arancia Meccanica'. Formato da mezcal, whisky bianco, latte di cocco e riso, pimento ed ananas.

7. A casa lontano da casa - Cocktail che prende spunto dal 40esimo anniversario della pubblicazione di E.T. Formato da bourbon, whisky alla banana, porto rosè, bitters al cioccolato e velluto.

8. Where is my mind - Omaggio a Tyler Durden, impersonificato da Brad Pitt nel film 'Fight Club'. Formato da negroni a base di gin alla genziana, vermouth bianco al Palo Santo, rosolio di Bergamotto.

9. Nella buona e nella cattiva sorte - Omaggio al tatuaggio di Uma Thurman in 'Kill Bill'. A base di tequila allo zafferano, lime, passion fruit, sciroppo alla paprika e soda speziata.

10. Grand Budapest Hotel - Omaggio al film del 2014. Cocktail a base di Pisco alla salvia e rapa rossa, vermouth bianco, limone, pompelmo rosa e fiori di arancio.