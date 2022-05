Come accendere la passione? I giochi di ruolo erotici di coppia

Capita sovente che le coppie di lunga data provino un certo senso di insoddisfazione nel pensare alla propria vita sessuale.

Ma non c'è da preoccuparsi. In soccorso, per rendere il sesso più movimentato, arrivano i giochi di ruolo erotici di coppia. Ecco in cosa consistono.

Scelta del gioco erotico - Chi vuole optare per la scelta di un gioco specifico deve scegliere per ogni partner il ruolo che andrà ad interpretare, dando libero sfogo alla fantasia ed arricchendo il tutto con dettagli intriganti (lingerie di pizzo, maschere, corsetti, costumi, reggicalze, fasce di raso per coprire gli occhi).

Improvvisazione - Si può anche decidere solamente la trama del gioco di ruolo senza dare troppi dettagli al partner e lasciare che ci si basi sull'improvvisazione e sullo sviluppo della situazione. Spesso basta descrivere una situazione diversa e fingersi chi non s è per dare vita a momenti di passione.

Compromesso - Affinchè il gioco erotico possa funzionare è necessario scegliere qualcosa che piaccia ad entrambi i partner. Le fantasie erotiche variano da persona a persona ma è possibile unire le diverse idee in un solo gioco o alternare le situazioni che piacciono ad uno o all'altro. Non bisogna però fare nulla che vi faccia sentire a disagio o che non vi sentite di fare.

Gioco da tavola erotico - Per chi non ama assolutamente mettersi nei panni di qualcun'altro o interpretare dei ruoli ecco arrivare in soccorso il gioco da tavola erotico. Strip poker, gioco di dadi, gioco dell'oca, la scelta del gioco conta poco. E' necessario però che chi perde paga pegno in un modo specifico (chi perde dovrà baciare, leccare, accarezzare, facendo scegliere all'altro la parte del corpo sulla quale eseguire l'azione). La penitenza può ovviamente essere anche uno spogliarello o un ballo sensuale.

Gioco erotico dell'astinenza - Sembra un controsenso ma non lo è. Il gioco erotico dell'astinenza può aiutare a far crescere il desiderio. In questo gioco bisogna fissare delle tappe sensuali una sera dopo l'altrao: la prima sera guardare senza toccare, la seconda sfiorarsi usando oggetti sensuali, la terza sarà dedicata al bendaggio degli occhi ed a toccare senza guardarsi e così via fino al rapporto sessuale completo.