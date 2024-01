Come arrivare sull'Etna: la guida per sciare e fare escursioni in sicurezza

Gran parte di coloro che vengono in vacanza a Catania hanno come principale obiettivo quello di visitare l'Etna, uno dei tesori più belli ed unici della Sicilia. I modi per poter arrivare comodamente sul Vulcano sono diversi (partendo dal presupposto che dal centro della città alle pendici del vulcano ci sono circa 50 minuti).

Il trasporto pubblico

In primis è possibile utilizzare il trasporto pubblico: l'Ast offre un servizio di bus andata e ritorno. Partenza dalla Stazione Centrale (Piazza Papa Giovanni XXXIII) ed arrivo al Rifugio Sapienza (luogo dal quale partono la maggior parte dei giri e delle escursioni sull'Etna). La durata del viaggio è di circa due ore ed è l'opzione ideale per color oche vogliono fare delle escursioni e rientrare in giornata.

Alla scoperta dei due versanti dell'Etna

Ovviamente è possibile anche noleggiare una macchina. In questo caso il percorso da fare è simile a quello del bus: ossia seguire la strada fino al Rifugio Sapienza (dal versante Sud) e da qui partire per le escursioni. La distanza dal centro della città è di circa 35 km e ci vogliono circa 50 minuti. Per coloro che invece vogliono arrivare sul versante Nord, è possibile seguire la strada che arriva fino a Piano Provenzana: bisogna seguire l'autostrada Catania-Messina, uscire a Fiumefreddo e proseguire in direzione Linguaglossa.

Le escursioni in ogni stagione

Capitolo escursioni. Partendo dal presupposto che è sempre meglio affidarsi a guide professioniste (la cui presenza è obbligatoria per le quote più elevate e per quota superiore a 2.500 mt), è possibile anche fare un escursione libera partendo per esempio dal Rifugio Sapienza ed utilizzando la funivia per arrivare a quota 2.500 metri. Il versante Nord offre una ricca rete di sentieri e, tranne che durante i mesi invernali in cui la strada è coperta di neve, è possibile arrivare all'osservatorio di Pizze De Neri in bus. E' sempre possibile pianificare un'escursione, ma in inverno è bene equipaggiarsi con abbigliamento adeguato alle temperature rigide. Fino al 31 marzo è in vigore l'obbligo di catene a bordo per chi viaggia in auto.

Sciare sul vulcano

E per chi vuole sciare? La forma conica del vulcano permette di poterlo fare su tutti i versanti. I comprensori presenti sono due, quello di Nicolosi (1910-2.700 metri) e quello di Piano Provenzana-Linguaglossa sul versante Nord (1.800-2317 metri). Una volta arrivati lì, sarà possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e competenze. Lo sci da discesa è praticabile solo quando gli impianti di risalita sono attivati. Esistono due piste da sci da fondo totalmente gratuite, a Piano Vetore e Piano Provenzana. Sempre più numerosi anche gli amanti dello sci alpinismo, praticabile talvolta fino a primavera inoltrata.