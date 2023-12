Mal di gola virale o batterico? Come riconoscerlo e cosa evitare

Uno dei disturbi tipici del periodo invernale o della stagione fredda in genere è il mal di gola.

Le temperature si abbassano, i virus quindi circolano ed hanno maggiore facilità nel diffondersi.

Quando parliamo di virus ci riferiamo all'influenza o agli innumerevoli virus para-influenzali dovuti ai continui sbalzi di temperatura ancora di più che della permanenza al freddo: in questo modo il nostro sistema immunitario è meno capace di difendersi dagli agenti infettivi.

Gli esperti in questo periodo stanno tentando di far capire che nel 70% dei casi si tratta di una infezione di origine virale e non batterica e che quindi non è assolutamente necessario ricorrere all'uso di antibiotici alla prima sensazione di bruciore in gola.

Pur potendo certamente distinguere tra infezione virale e batterica solamente con un tampone faringeo, vi sono però delle indicazioni di massima che possono far propendere preventivamente per l'una o l'altra ipotesi.

Nel caso di infezione virale tutto inizia con un bruciore tra naso e gola a cui si possono associare naso che cola, arrossamento ed in sequenza altri disturbi (mal di testa, dolore muscolare). La febbre è assente o non supera i 38 e si risolve in un paio di giorno.

Le forme batteriche hanno invece una insorgenza più violenta con febbre molto alta intorno ai 40 gradi. A causa dell'infiammazione si arrossano gola e tonsille e si possono avere delle placche.

Le forme da 'streptococco' possono anche cronicizzarsi e dare ricadute che possono creare diverse complicanze. Ragione per la quale anche il solo sospetto di una infezione batterica deve essere eliminato con un tampone, che dà una risposta affidabile in circa 10 minuti. Può anche essere utile la misurazione di alcune sostanze nel sangue, come la proteina C reattiva.

Ad ogni modo la cura migliore per il mal di gola è quella del riposo per consentire al nostro sistema immunitario di combattere l'infezione. Si può ricorrere a farmaci per contrastare i sintomi (antinfiammatori ed antipiretici). Ma solo quando l'origine è batterica bisogna usare l'antibiotico e bisogna assolutamente evitare l'autoprescrizione.

Deve essere il medico a prescriverlo e bisogna seguire in maniera scrupolosa il dosaggio, gli orari di assunzione e la durata della terapia altrimenti si rischia la perdita di efficacia e la risoluzione solo apparente della patologia.