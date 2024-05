Pasta: come riconoscere quella di qualità e come cuocerla

A prescindere dal regime alimentare che si sceglie di seguire in periodi specifici della propria vita, sono probabilmente in pochi coloro che riuscirebbero a rinunciare alla pasta sulla propria tavola.

E riguardo a questo alimento così diffuso nel mondo, gli esperti hanno individuato delle curiosità che probabilmente non tutti conoscono. Eccole nel dettaglio.

1 - A portare in Sicilia l'usanza di cucinare la pasta secca sono stati gli arabi, che nello specifico erano gli spaghetti chiamati vermicelli

2 - Il pomodoro si cominciò a 'sposare' con gli spaghetti solamente a partire dal 1800, quando insieme al sale diventarono il condimento scelto dai venditori all'aperto napoletani per condire inizialmente i maccheroni

3 - Fino al XIX secolo la produzione della pasta era affidata a persone che la lavoravano coi piedi al ritmo della musica del mandolino: fu poi il re di Napoli a volere ingaggiare un ingegnere per poter progettare un sistema più igienico

4 - Nella storia ci sono stati alcuni personaggi che pensavano che il consumo di pasta potesse causare malattia mentale ed altri che invece pensavano che la pasta rendesse troppo rilassati e pigri (durante il periodo fascista)

5 - Aspettare che l'acqua bolle per gettare la pasta non è considerato il modo migliore per cuocerla. La cottura dipende dalla temperatura raggiunta e non dall'ebollizione. Ragione per la quale il metodo migliore è quello di gettare la pasta prima che l'acqua arrivi ad ebollizione

6 - Secondo le stime degli esperti nel mondo esistono circa 350 forme e tipi di pasta

7 - La pasta di qualità secondo gli esperti si riconosce da tre parametri: la quantità di proteine (contenuto minimo 10,5%), la trafilatura (quella migliore è quella realizzata in bronzo), la temperatura del ciclo di essicazione (che però non viene riportata in etichetta). Da questa temperatura dipendono le caratteristiche fisiche e nutrizionali della pasta

8 - L'ingrediente principale della pasta è il grano duro, che per essere di buona qualità deve avere una giusta proporzione tra amido e proteine per garantire la formazione di un buon impasto, elemento fondamentale per poi avere una buona tenuta di cottura