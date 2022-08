Guidare con il caldo - Cosa fare per non trascurare la sicurezza

Guidare non è sicuramente piacevole quando la temperatura supera i 30 gradi e va anche ben oltre. Anche in questi casi è però necessario adottare degli accorgimenti affinchè la circolazione avvenga in sicurezza.

1. Le temperature eccessive possono mettere in primis a dura prova i pneumatici: per questo motivo coloro che devono fare viaggi lunghi devono far controllare la pressione.

2. Al contempo vanno fatti controllare anche i livelli dei liquidi e del gas del condizionatore. Se necessario, procedere alla pulizia dei filtri.

3. Evitare di guidare quando si è a digiuno o dopo pranzi o cene che sono stati eccessivamente abbondanti

4. Quando si affrontano tragitti lunghi effettuare degli spuntini leggeri ogni 3 ore

5. Non bere mai alcolici

6. Se la macchina è rimasta per troppe ore sotto il sole prima di partire è necessario lasciare portiere e finestrini aperti per almeno 2 minuti e successivamente azionare il condizionatore in modo graduale sino a portarlo alla temperatura desiderata

7. Se la temperatura esterna è oltre i 30 gradi l'aria condizionata va messa a non meno di 21 gradi: in questo modo si evitano eccessivi sbalzi di temperatura e si evita un consumo eccessivo di carburante; non direzionare mai verso di sè le bocchette dell'aria condizionata

8. Non lasciare mai acceso il motore dell'auto in sosta per mantenere il climatizzatore acceso; anche perchè si è sanzionabili con una multa

9. Idratarsi a sufficienza durante il viaggio (portare sempre qualche bottiglia d'acqua) e non lasciare mai animali domestici rinchiusi da soli dentro l'auto

10. Se all'esterno non fa troppo caldo viaggiare con i finestrini abbassati in modo da ossigenare anche la vettura stessa; proteggere bambini ed anziani dai raggi del sole diretti