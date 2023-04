Pulizia degli apparecchi elettronici: il vademecum

Quando si tratta di pulire lo schermo del pc, dello smartphone, del tablet, della fotocamera o di qualunque altro device elettronico non bisogna utilizzare qualunque prodotto ma cè la necessità di optare per prodotti specifici.

Ed è altrettanto importante seguire alcune accortezze per evitare di danneggiare irrimediabilmente il pc o lo smartphone (rovinare lo schermo o la tastiera).

Polvere, sporco, grasso e make-up sedimentano sulle tastiere e sugli schemi del pc e di accessori mobile. Questo comporta non solo un abbassamento del comfort con cui si utilizzano ma anche il rischio che si possano danneggiare delle componenti hardware.

Pulizia degli apparecchi elettronici - Vademecum

- La polvere e lo sporco possono rovinare i tasti del pc che potrebbero non funzionare più. L'eccesso di polvere può anche danneggiare la ventola del pc e quindi anche la stessa vita dell'apparecchio.

- Per rimuovere la polvere dagli schermi dei pc bisogna usare un panno in microfibra (non lasciano segni o aloni, non rigano lo schermo, non depositano pelucchi); l'alternativa è rappresentata dalla pelle di daino o dalla pelle di camoscio

- Non usare mai asciugamani o carta di casa perchè si graffia lo schermo e si possono depositare sotto la tastiera particelle di cotone, carta, spugna

- Il modo migliore per spolverare la tastiera ed i vari componenti del pc è quello di usare un fono. Usare però solamente getti di aria fredda, evitando la massima potenza. Ideale aria fredda e potenza media

- Se la polvere si annida in punti difficili da raggiungere o se ci troviamo di fronte ad uno sporco ostinato la soluzione è rappresentata da una siringa vuota: con l'aria che si soffierà attraverso questo strumento si potanno eliminare i granelli di polvere che si trovano in posti remoti come radiatori e/o ventole. Si può anche utilizzare un aspirapolvere con apposito beccuccio, ma è fondamentale che la potenza sia medio-bassa per evitare di causare danni al pc.

- Esistono in commercio anche delle bombolette di aria compressa ad hoc

- Per la puliziza di pc e smartphone non devono essere mai usati prodotti chimici perchè possono danneggiare il dispositivo tecnologico e rovinare le componenti di plastica; meglio una miscela di acqua fresca ed aceto bianco

- Per coloro che vogliono disinfettare il pc meglio affidarsi a salviettine disinfettanti prive di candeggina, ammoniaca o acetone o uno spray vircida; vanno benissimo le soluzioni a base di alcol isopropilico con una concentrazione tra il 70-75%

- Negli smartphone c'è una quantità di batteri dieci volte superiore rispetto a quelli che si trovano sui sedili di un water; per questo motivo esistono in commercio sterilizzatori UV che eliminano batteri e molti virus in pochi secondi grazie all'emissione di luce ultravioletta

- In commercio esistono salviette ad hoc per la pulizia dei display touch; non vanno comunque mai usati detergenti aggressivi, acqua micellare, acetone, tovaglioli di carta, detersivo per piatti, sapone per le mani (questi ultimi due possono però essere diluiti in acqua e utilizzati con un panno in microfibra)

- Per il dispositivo touch il top è rappresentato dal panno in microfibra con una miscela di acqua e sapone neturo; esistono ovviamente spray specifici per dispositivi touch elettronici

- Se ci sono granelli di polvere, sabbia, peli sul display touch dello smartphone, del pc, del tablet o di altri dispositivi elettronici è preferibile rimuoverli utilizzando dello scotch contro lo schermo; bisogna appocciare il nastro adesivo poco, solo per riuscire a catturare l'agente esterno

In commercio comunque oramai esistono dei kit ad hoc per la pulizia di tutti i display, pasta collosa che rimuove lo sporco, mini-scope per tastiere, spray ad aria compressa, set di salviette per pulire lenti e schermi, sterilizzatori UV.