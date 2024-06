Cibo in tavola: i metodi di cottura più salutari

Per mangiare 'leggero' non è sufficiente scegliere solo ingredienti di qualità ma è essenziale una cottura sana. Ecco quindi di seguito i metodi di cottura sana che bisogna necessariamente conoscere.

Cottura al vapore - Questo tipo di cottura mantiene inalterati i principi nutritivi dei cibi e fa sì che non perdano le loro caratteristiche gustative. Inoltre, affettando gli alimenti, diminuisce il tempo di cottura

Cottura in vasetto - La vasocottura consiste nel cuocere in forno (ma anche nel microonde o a bagnomaria sul fornello) cibi inseriti in barattoli ermetici di vetro. In questo modo si mantengono principi nutritivi, consistenza e qualità dei cibi ed il gusto ne guadagna senza bisogno di apporto di grassi

Cottura alla griglia - E' uno dei metodi di cottura più antichi che dà al cibo un'aroma naturale. Si può eseguire per irraggiamento o per contatto. Nel primo caso il calore è trasmesso senza che vi sia contatto tra l'alimento e la fonte di calore; nel secondo caso si impiegano piastre molto calde sulle qali si mette direttamente il cibo; nel corso della cottura l'aimento perde parte dei grassi

Cottura nel wok - Il wok è un utensile antico adatto per carne, pesce, verdure ed ideale per cuocere al salto, per stufare, per affumicare, per cuocere al vapore ed anche per friggere (piccole quantità di cibo con poco olio)

Cottura in crosta - E' un tipo di cottura che trattiene gli aromi e protegge dal calore diretto l'alimento avvolto nella pasta di pane. E' un tipo di cottura ideale per arrosti, prosciutti ed anche il pesce. Simile è anche quella in crosta di sale (mescolato magari ad erbe profumate)

Cottura in forno a microonde - Utilizza onde elettromagnetiche che sviluppano il calore all'interno degli alimenti agendo sulle molecole dell'acqua. In questo modo si conservano proprietà e sapori dei cibi. Nel forno i cibi devono essere messi in recipienti di carta, vetro, porcellana. Una volta usciti è necessario farli riposare per qualche minuto