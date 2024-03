Tovaglioli da bar: perchè li usiamo male ed a cosa servono

Quanti di noi molto spesso si sono chiesti che tipo di utilità abbiano (e perchè continuano ad essere utilizzati) i tovaglioli del bar sulle nostre labbra visto che non asciugano, non tamponano, non assorbono e sono ruvidi.

La risposta è semplice. Si tratta di una tradizione solo ed esclusivamente italiana: sin dai primi del Novecento sono stati inventati al fine di prelevare ciambelle e dolcetti con lo zucchero senza sporcarsi o ungersi d'olio.

Non si attaccano alle creme e risultano più impermeabili perchè non sono fatti di cellulosa ma di carta velina, materiale che resiste all'umido e che è reso ruvido dal processo di goffratura che ne incide la trama sopra.

Il problema è che in Italia, differentemente che all'estero dove vengono invece utilizzate salviette assorbenti, nella maggior parte dei bar continuano a trovarsi solo questo tipo di tovaglioli, che venendo utilizzati per ogni evenienza, vengono spesso abbondantemente sprecati.

Vengono sprecati quando il barista poggia questo tovagliolo sul piattino per servire il cornetto o quando tentiamo di asciugare un po' di succo di frutta versato (ce ne vuole una enorme quantità per poter raggiungere il risultato sperato.