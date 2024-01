Postumi da sbornia: i trucchi per combatterla

Alzare il gomito non fa bene alla salute. Quando lo si fa ci si sveglia sempre con alcuni o tutti questi sintomi: disidratazione, irritabilità, ipersensibilità alla luce, senso di vertigine, nausea, mal di testa, oppressione respiratoria e depressione.

In Italia si parla di 'post-sbronza' o 'dopo sbronza', in inglese di 'hangover'.

Per evitarla basterebbe bere poco o non bere per niente. Ma come in ogni caso anche in questo esiste qualche trucchetto per prevenire la sbronza.

Per esempio non bere a stomaco vuoto, non fare gare a chi regge di più l'alcol, alternare le bevande alcoliche a bicchieri di acqua (e non bevande gasate che invece accelerano l'assorbimento dell'alcol), preferire gli alcolici bianchi a quelli scuri.

Oltre a questi appena indicati ve ne sono però altri. Eccoli nel dettaglio.

1. Zolla di burro nel caffè: c'è da sempre chi ritiene che il grasso foderi lo stomaco graduando l'assorbimento dell'alcol

2. Iniziare la serata con un Bloody Mary (vodka e succo di pomodoro) perchè così come il burro anche il pomodoro fodera lo stomaco

3. Bere acqua (circa mezzo litro) prima di perdere i sensi dopo la sbornia potrebbe rendere meno duro il risveglio il mattino dopo

4. Assumere vitamina A, B, C magari la sera stessa del 'baccanale'

5. Bere delle piccole quantità di alcol per riprendersi dagli ecessi precedenti (per esempio qualche sorso di birra); in inglese si dice 'hair of the dog' e deriva da una antica credenza secondo la quale ci si deve curare dal morso di un cane strofinando il pelo stesso del cane sulla ferita

6. Alka-seltzer, ossia il mix di aspirina, bicarbonato ed acido citrico per placare il malesse post-sbornia

7. Aspirina: di sicuro allevia il mal di testa ma in alcuni casi può anche dare fastidio allo stomaco (per questo motivo c'è chi consiglia il paracetamolo)

8. Integratori sportivi, succhi di frutta e spremute: l'introduzione di liquidi e minerali può sicuramente essere d'aiuto

9. Pizza fredda: metodo spesso utilizzato dagli americani o dagli anglosassoni, i quali ritengono che una ricca colazione grassa sia una buona idea per rientrare in possesso della propria 'persona'. C'è anche chi consiglia pane e margarina

10. Estratti di carciofo e di cardo mariano possono essere degli alleati del post-sbornia perchè contengono la silimarina, la vitamina B e l'amminoacido cisteina che sono spesso contenute nelle cosidette 'pillole per far passare la sbronza' che vengono pubblicizzate online. Il carciofo è inidcato anche se non in forma di estratto perchè attenua il gonfiore e la nausea

11. Asparagi: sembrano un valido aiuto per alleviare i postumi della sbornia perchè contengono aminoacidi e sali minerali che diminuiscono la tossicità dell'alcol sulle cellule del fegato; inoltre, essendo un diuretico, aiuta l'eliminazione dell'alcol dall'organismo