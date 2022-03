Come diventare un turista 'eco-friendly'

Sono in molti ad aspettare la bella stagione per poter sperare, pandemia permettendo, di organizzare un bel viaggio e partire per mete lontane.

Ma è sempre più presente nei viaggiatori anche l'esigenza di viaggiare in modo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle popolazioni verso le quali si è diretti.

Ecco quindi alcuni consigli su come essere turisti 'eco-friendly' anche senza un budget illimitato.

Spostamenti - Il treno è l'opzione più sostenibile rispetto all'aereo o alla macchina ed è sicuramente più economico rispetto al noleggio di una auto. Si sa ovviamente che più si vola più si immette anidride carbonica nell'aria. Esistono però alcune compagnie aeree che si stanno attrezzando per compensare le loro emissioni nocive con azioni a favore della deforestazione, a favore della piantumazione di alberi o della produzione di energia rinnovabile.

Bagaglio - Più pesante è il bagaglio maggiore carburante sarà necessario all'aereo. Per questo motivo in valigia deve essere messo il minimo indispensabile. Con un bagaglio leggero si potranno utilizzare in modo più facile i mezzi pubblici, più ecologici di una corsa in taxi.

Permanenza - Viaggiare in modo sostenibile è anche il restare più a lungo possibile nella destinazione prescelta. Un vacanza prolungata rispetto ad una breve visita riduce l'impatto ambientale e fa anche risparmiare perchè hotel o servizi di noleggio propongono alcuni sconti.

Viaggi di prossimità - Chiaramente uno dei modi per viaggiare in modo sostenibile e risparmiare è quello di scegliere come destinazioni quelle della propria nazione di appartenenza. Esistono anche alternative di viaggi green in bicicletta o a piedi. In Italia al momento sono innumerevoli le possibilità proposte (sia percorsi cicloturistici e cammini di grande bellezza a piedi).