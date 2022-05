Cattivo odore delle scarpe? I rimedi naturali

L'uso eccessivo di un paio di scarpe unito al sudore, allo sporco ed ai batteri contribusce con il tempo a renderle maleodoranti.

Ma se ci teniamo proprio e non abbiamo alcuna intenzione di buttarle via ecco alcuni consigli per poter eliminare la puzza.

Lavaggio in lavatrice - E' ovviamente il metodo più rapido (se il materiale lo permette). Bisogna togliere i lacci e le suolette interne, scegliere un ciclo di lavaggio breve per capi delicati a bassa temperatura. Per velocizzare il processo di asciugamento si possono inserire dentro le scarpe dei fogli di giornale appallottolati.

Scarpe bianche - Il principale alleato è l'aceto, basterà passarlo sulla scarpa con un panno, strofinando per bene.

Plastica - Quando le scarpe sono di un materiale non lavabile (pelle, camoscio), si può utilizzare un sacchetto di plastica. Le scarpe vanno inserite all'interno del sacchetto e lasciate in congelatore per una notte. Con le basse temperature i batteri verranno eliminati e faranno meno cattivo odore. Una volta tirate fuori andranno fatte asciugare all'aria aperta.

Bicarbonato o borotalco - Bisogna cospargere l'interno delle scarpe di bicarbonato o borotalco (si possono anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale). Lasciare agire tutta la notte ed alla fine rimuovere con un panno morbido.

Bucce di arancia/limone - Possono essere inserite all'interno della scarpa per 7-8 ore per fare svanire odori sgradevoli.

Scarpe da calcio - Pulirle prima all'interno ed all'esterno con una spazzola per rimuovere l'eventuale fango presente. Metterle dentro una bacinella con acqua e detersivo per capi delicati (o sapone di Marsiglia). Attendere un paio di ore e risciacquare in modo abbondante. La bacinella può anche essere riempita con bicarbonato di sodio da fare agire per tutta la notte.

Per poter avere le scarpe sempre profumate e non ricorrere agli stratagemmi di cui sopra basta ogni sera mettere dentro una piccola quantità di borotalco o sale grosso, che andranno ovviamente tolti la mattina seguente. E' anche un modo utile per combattere l'umidità, evitando l'eccessiva sudorazione del piede.