Come pulire le fragole con il 'trucco della cannuccia'

Tra i frutti sicuramente preferiti da molti c'è la fragola. Capita però spesso che quando devono essere pulite, soprattutto per essere utilizzate per decorazione, queste possano spesso subire delle 'mutilazioni' dovute al fatto che non è facile togliere la corona senza 'deformarle'.

Ecco però arrivare in aiuto il trucco della cannuccia di plastica. Questo il procedimento da seguire.

Lavare bene le fragole sotto l'acqua corrente. Asciugarle e disporle sul piano da lavoro. Prendere una cannuccia ed infilarla nel fondo della fragola, una ad una. Effettuare una leggera pressione verso l'alto fino a trapassare tutto il frutto. In questo modo la corona della fragola si staccherà senza fatica e la fragola manterrà la sua forma.

Fragole - Come disinfettarle al meglio

Molti per poterle disinfettare mettono a bagno le fragole in acqua ed aceto. Altri utilizzano il vino. La soluzione migliore però è quella di lasciarle 3-4 minuti immerse in un composto di acqua e bicarbonato.

Non bisogna però lasciarle a bagno troppo a lungo per evitare che possano assorbire troppa acqua e soprattutto il sapore amarognolo del bicarbonato.