Odore d'aglio sulle mani? I rimedi per eliminarlo

Ecco come usare l'aglio in cucina senza poi doverne sopportare l'odore sulle mani per il resto della giornata

L'aglio è un ingrediente spesso indispensabile in cucina. Molti però ne fanno a meno perchè non riescono a digerirlo o non riescono a sopportarne l'odore, che molto spesso resta sia in bocca che sulle mani.

Esiste però un trucchetto attraverso il quale limitare questa spiacevole situazione. Bisogna sbucciare gli spicchi d'aglio e conservali dentro un contenitore da mettere in freezer.

In questo modo quando lo useremo, senza necessità di aspettare lo scongelamento, le mani non resteranno assolutamente piene del suo odore.

Metterlo in freezer non solo aiuta ad averlo già pronto e a non doverne sorbire l'odore ma anche a prolungarne il periodo di conservazione.

Esistono però altri rimedi oltre a quello del freezer. C'è chi mette sulle mani un po' di dentifricio o colluttorio. E' inoltre possibile usare limoni, chicchi o fondi di caffè, da sfregare sulle proprie mani.