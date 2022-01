Kit tampone rapido - Dove comprarlo online e come utilizzarlo

L'aumento esponenziale di contagi da Covid-19 ha fatto sì che nel periodo natalizio ed anche in questi giorni i centri analisi e le farmacie siano letteralmente presi d'assalro per sottoporsi ad un tampone oro-rinofaringeo.

E' possibile però sottoporsi in casa, acquistandone preventivamente uno, ad un tampone rapido fai-da-te per la diagnosi da Covid-19 in modo da verificare in autonomia se si è entrati in contatto con il virus SARS-Cov-2.

Ecco quindi come funziona il tampine rapido fai-da-te, dove acquistarlo online e come farlo correttamente.

Come funziona il test rapido antigenico - Il tampone rapido è quindi un test di tipo antigenico che deve rivelare se è in corso una infenzione da Covid-19 (in particolar e sono presenti alcune componenti come le proteine Spike e Nucleocapside). Questo test si basa sulla ricerca delle proteine virali (antigeni) proprie del Covid-19 nel muco nasale o nella faringe. Rispetto al tampone molecolare ha un prezzo più contenuto e richiede tempi minori per la risposta, ma risulta spesso meno affidabile. Ad ogni modo quando si acquistano bisogna fare attenzione al fatto che presentino il marchio CE e siano convalidati secondo le normative vigenti a livello comunicario e nazionale.

Dove acquistare i tamponi - Oltre che in farmacia e nei supermercati i tamponi rapidi si possono acquistare anche online. Tra quelli in commercio si può segnalare il test AndLucky SARS-Covid-19, che è un tipo di tampone certificato Ce per la diagnosi del Covid. Un test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico del nucleocapside di Sars-Cov-2 in campioni di tampone umano nasale, orofaringeo e nasofaringeo.

Una volta che si preleva il campione e si inserisce nel pozzetto; se il campione contiene l'antigene Sars-Cov-2, la banda di rilevamnto sarà di colore rosso-violaceo ed indicherà la positività. Se invece sarà di altro colore il risultato del test sarà negativo. La cassetta del kit contiene anche una banda di controllo qualità C che apparirà di colore violaceo-rosso per tutti i test validi. Se non viene visualizzata il risultato del test non può considerarsi valido. Questo tipo di tampone rapido è possibile trovarlo sul sito di ShopToday in confezione da 20 pezzi al prezzo per ogni singolo pezzo di € 7 con spedizione gratuita.

Tampone rapido - Come si usa

Tampone nasale - La punta del tampone deve essere inserita in una narice fino a 2,5 cm dal borde della narice. Roteare il tampone 5 volte lungo la mucosa che far sì che possa essere raccolta sia mucosa che cellule. Ripetere il procedimento per l'altra narice, utilizzando lo stesso tampone.

Tampone orofaringeo - Inserire il tmapone sterile in gola dove è presente la maggior parte della mucosa. Strofinare delicatamente contro la mucosa della faringe e delle tonsille su ambo i lati e contro la parete della gola. Non toccare la lingua quando si rimuove il tampone.

I campioni raccolti devono essere testati subito. Il dispositivo e la soluzione reagente devono raggiungere la temperatura di 15-30 gradi prima di eseguire il test. Eliminare la parte superiore della bottiglina sigillata e porre la bottiglina in posizione verticale per far sì che tutta la soluzione arrivi nel bulbo della provetta. Raccogliere il campione come indicato sopra e successivamente posizionare il tampone sterile con il campione all'interno della provetta. Premere dall'esterno la testa del tampone contro la provetta mentre lo si rimuove in modo che venga rilasciata la maggiore quantità di liquido.

Cosa fare in caso di positività

- consultare in ogni caso subito il proprio medico di base

- se il tampone rapido viene fatto troppo presto si rischia di avere un falso negativo: ragione per la quale in caso di contatto con un positivo effettuare il test rapido dopo 72 ore (il molecolare dopo 48-72 ore)

- il risultato negativo di un tampone rapido non esclude la presenza di una infezione da Covid-19: si consiglia che la negatività venga successivamente confermata mediante un tampone molecolare.