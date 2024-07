Euro digitale in arrivo: cos'è è come funziona

Si va sempre più spediti verso l'adozione e l'utilizzo del cosidetto 'euro digitale'.

L'Unione Europa ha infatti pubblicato il primo rapporto sullo stato dei lavori, che dovrebbe portare all'adozione di questo euro virtuale entro il 2026.

Ovviamente non sostituirà l'euro cash ma ne rappresenterà una alternativa. Sono attualmente più di 50 le banche europee che stanno lavorando sulla possibilità di una valuta digitale.

Ma come funzionerà? Non avrà bisogno di un conto in banca per essere usato. La moneta verrà emessa dalla banca e potrà essere custodita in un portafoglio virtuale.

Il suo utilizzo sarà simile a quello di un pagament con carta di credito oppure smartphone con la differenza che però questo tipo di euro potrà essere utilizzato anche offline.

Il suo utilizzo sarà inoltre gratuito per il consumatore ed i pagamenti saranno erogati direttamente dai conti deposito delle banche centrali dell'euro-zona.

Almeno inizialmente, per non creare troppa concorrenza per le banche commerciali, ci sarà un limite di utilizzo di € 3.000,00.