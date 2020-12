Lotteria degli scontrini: quando inizia e come partecipare

Lo scorso 1 dicembre ha avuto inizio la distribuzione dei codici per la 'Lotteria degli scontrini'. Nella realtà però non c'è stato ancora l'inizio ufficiale dell'iniziativa. Dovrebbe però prendere il via dal 1 gennaio 2021.

Per poter avere a disposizione il codice per giocare occorre andare sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, registrarsi fornendo solamente il codice fiscale. Verrà generato un codice alfanumerico in formato 'codice a barre' che dovrà essere presentato ad ogni pagamento effettuato con carta o bancomat (ed anche in contanti).

Ogni singolo scontrino genera un numero di biglietti virtuali della lotteria pari ad un biglietto per ogni euro di spesa. Maggiore sarà la spesa maggiore sarà quindi il numero di biglietti associati che verranno emessi per partecipare alla lotteria.

Le estrazioni sono previste a cadenza settimanale, mensile ed annuale. Possono partecipare a questa iniziativa tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente il corrispettivo ricevuto.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori: sono previsti sette premi di 5.000 € ciascuno ogni settimana; tre premi da 30.000 € ciascuno ogni mese; un premio di 1 milione di € ogni anno.

Non verranno contabilizzati gli scontrini che riguardano acquisti online o effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Esclusi anche gli acquisti nei quali l'esercente richiede all'acquirente il codice fiscale per poter usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. Chi paga in contanti partecipa solamente alle estrazioni ordinarie.

I vincitori della Lotteria sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria. Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns): i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.