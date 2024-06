Foto e video su Whatsapp: in arrivo una nuova funzionalità

Nuova funzionalità in arrivo per gli utenti di Whatsapp (non si conosce ancora l'esatta tempistica, ma tutto dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana).

Ma di cosa si tratta? La possibilità di impostare di 'default' il caricamento di file multimediali in qualità HD.

In questo modo la risoluzione finale delle immagini e dei video che andremo a condividere con i nostri contatti subirà una compressione meno violenta, rendendo la visualizzazione dei contenti più adatta alla qualità dei display dei nostri smartphone.

Non sarà più quindi necessario 'spuntare' l'opzione 'HD' di volta in volta e, come detto, i file inviati potranno essere scaricati e visualizzati ad una qualità decisamente migliore.

Ovviamente l'invio di questi contenuti in 'HD' potrà risultare più lento, perchè la dimensione del file potrebbe essere fino a sei volte più grande rispetto alla qualità standard.

Per chi dispone di un dispositivo 'Android' per poter impostare questa nuova impostazione come 'automatica' bisogna andare su Whatsapp in 'Impostazione', 'Archiviazione dati', 'Qualità caricamento file multimediali' e selezionare l'opzione qualità HD, 'salva' per confermare.

Per chi dispone di un Iphone invece, dopo aver avviato Whatsapp, bisogna andare nella sezione 'Impostazione', 'Spazio e dati', 'Qualità caricamento media' e selezionare l'opzione 'Qualità HD'.