Cookies: quali informazioni vengono trasmesse cliccando su 'Accetto'

Capita a tutti di navigare su Internet e di avere a che fare con la schermata 'La pagina utilizza i 'cookies'.

Nel momento in cui si clicca sul tasto 'accetto' si acconsente alla raccolta dei nostri dati. Bisogna però fare caso alla circostanza che è presente anche l'opzione 'scegli' o 'personalizza' che ci permette di indicare a quali cookies dare il consenso ed a quali negarli.

Per chi non lo sapesse, ecco che cosa succede quando si clicca sul tasto 'Accetto'.

- si dà l'autorizzazione a creare un profilo personalizzato relativo al soggetto ed ai suoi interessi, con l'obiettivo di mostrare annunci personalizzati

- i gestori hanno l'ok a raccogliere informazioni su cosa faccio online, sui miei interessi, quali siti visito, quali app utilizzo e per quanto tempo; e possono unire queste informazioni con quelle raccolte in precedenza

- verranno collegati i diversi dispositivi di ognuno in modo tale da mandare gli annunci su tutti

- è anche possibile che verranno raccolti altri dati (cronologia, pagine viste, acquisti effettuati, prodotti più guardati online) per creare un profilo ad hoc ed inviare sui dispositivi

In definitiva, cliccando su 'accetto', si dà la chance ai siti che visitiamo ed ai loro partner di poter conoscere il nostro nome, la nostra email, l'indirizzo, che taglia portiamo, quali sono i nostri interessi principali e quali le nostre abitudini di acquisto online.

I vari siti che ti portano ad 'accettare' i cookies sono obbligati, e lo fanno, ad indicare l'informativa sul trattamento dei dati, ma volutamente utilizzano formule complesse o tante pagine in modo da scoraggiare il lettore a proseguire e farlo cliccare subito sull'assenso.

Il Regolamento UE in tema di trattamento di dati personali, infatti, obbliga le aziende a fornire questo tipo di informazioni, ma non pone limiti alle modalità nè impone una forma semplice.

Inutile sottolineare che ogni 'accetto' vale per una determinata azienda o per quel sito centinaia di dollari di guadagno.

Cookies - Come proteggersi

- utilizzare la navigazione anonima che permette di non salvare i cookies (ma ci sono comunque)

- selezionare uno per uno i cookies ai quali vogliamo dare l'assenso e quelli ai quali non vogliamo darlo

- utilizzare alcune app (per esempio ErnieApp) che ci permette di capire, accettando i cookies, quali dati vengono raccolti e ci permette anche di togliere l'autorizzazione con un semplice click