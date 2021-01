Scooter elettrici per disabili ed anziani: informazioni utili

Tra i mezzi di trasporto 'moderni' che hanno una importante funzione devono essere compresi gli scooter elettrici per disabili ed anziani, progettati per coloro che hanno difficoltà motorie.

Per poterli guidare non è necessario essere muniti di patente, non serve nè bollo nè assicurazione, può essere utilizzato anche nelle zone riservate ai pedoni o nei locali perchè il Codice della Strada non lo considera un veicolo (sono considerati alla stessa stregua delle carrozzine elettriche).

Scooter elettrici - Regole da rispettare

- se marciapiedi, banchine, viali ed altri spazi predisposti dove circolare sono occupati possono circolare anche sul margine della carreggiata in senso opposto al senso di marcia dei veicoli

- se vanno fuori dai centri urbani, nelle carreggiate a doppio senso di marcia, devono occupare la carreggiata opposta al senso di marcia

- sulle strade extraurbane a senso unico di circolazione devono viaggiare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli

- per attraversare la strada devono usare gli attraversamenti pedonali o eventuali sottopassaggi presenti

Gli scooter elettrici possono essere a tre ruote (molto manovrabili e ideali per spostamenti all'esterno o all'interno di edifici), a quattro ruote (sono molto stabili su strada e possono andare anche sui terreni più sconnessi) ed i modelli pieghevoli (scelti da coloro che vogliono viaggiare in quanto trovano spazio all'interno del bagagliaio dell'auto).