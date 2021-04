Leggere le espressioni facciali dietro la mascherina - La guida

L'esperta di linguaggio del corpo e celebrità televisiva Judi James ha rivelato i suoi consigli per eliminare le ambiguità e ha affermato che la chiave per la comprensione è tutta negli occhi. I movimenti degli occhi, delle ciglia, delle sopracciglia e persino delle guance sono infatti utilissimi per comunicare le emozioni umane