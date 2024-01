Alimentazione sostenibile: i comportamenti da adottare

Il cibo ha un impatto economico ed ambientale che non può più essere ignorato. Oltre alle conseguenze etiche, lo spreco di cibo (ogni anno finisce nella spazzatura circa 1 miliardo di tonnellate) comporta l'inutile dispersione di anidride carbonica nell'atmosfera.

Per questo motivo ecco come è possibile modificare i nostri comportamenti ed evitare in questo modo di gettare cibo nella spazzatura

1 - Prima di fare la spesa controllare sempre attentamente quali alimenti si hanno già sia in frigo che nella dispensa

2 - Pianificare i pasti che si prepareranno a casa durante la settimana per comprare la giusta quantità di cibo

3 - Preparare la lista della spesa da portare al supermercato

4 - Al supermercato non lasciarsi attrarre dalle offerte perchè si rischia sempre di comprare più cibo o maggiori porzioni rispetto alle proprie esigenze

5 - A casa conservare in maniera corretta gli alimenti e riporli in frigorifero nei giusti ripiani

6 - Nella dispensa e nel frigo lasciare in avanti sempre gli alimenti che stanno per scadere in modo tale da consumarli prima che vadano a male

7 - Ogni volta che ci si rende conto di avere cibo in eccesso bisogna congelarlo (non solo carne e pesce ma anche verdure)

8 - Possono essere congelati anche gli alimenti avanzati ricordandosi sempre di annotare sul sacchetto o sul contenitore il contenuto ed il giorno della conservazione

9 - Gli alimenti scongelati e cotti possono essere nuovamente ricongelati

10 - Usare la fantasia in cucina per riutilizzare gli avanzi ed evitare che l'eccedenza che si ha in tavola si possa trasformare in spreco

Sempre a livello di alimentazione sostenibile, ecco altri cinque consigli da segure secondo gli esperti di Altroconsumo

1 - Ridurre il consumo di carne e di prodotti lattiero-caseari: la filiera produttiva ed il processo di trasformazione del latte in formaggio sono eccessivamente impattanti per il pianeta dal punto di vista della produzione di gas serra

2 - Cibo per via aerea: evitare quindi cibi che arrivano nei negozi per via 'aerea' da paesi troppo lontani

3 - Confezioni: acquistare frutta e verdura sfusa e non imbustate, scegliere prodotti alimentari senza il doppio imballaggio

4 - Acqua: dietro ogni cibo esiste un consumo di acqua indispensabile per produrlo o coltivarlo e questo ha un impatto ambientale notevole; serve più acqua per i prodotti animali piuttosto che per quelli vegetali

5 - Marchi di sostenibilità ambientale: il simbolo delle tre frecce attesta la riciclabilità dell'imballaggio; il simbolo dell'uomo che butta un foglio nel cestino indica di non disperdere l'imballaggio nell'ambiente; il simbolo circolare con doppia freccia testimonia l'adesione del produttore ai sistemi ufficiali di raccolta ed avvio al riciclo dell'imballaggio