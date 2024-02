Bonus mamme lavoratrici 2024: a chi spetta da gennaio e come ottenerlo

Tra le principali novità per il 2024 c'è da prendere in considerazione il 'bonus mamme lavoratrici'.

Si tratta di una decontribuzione (sconto sui contributi) per le lavoratrici con tre o più figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (sono state escluse le lavoratrici con contratto a termine ed anche le lavoratrici domestiche) indipendente dal livello della retribuzione.

La decontribuzione opererà per i periodi di paga che vanno dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: si avrà un esonero del 100% della quota dei contributi fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo ma con un limite massimo di € 3.000,00 annuali.

Per le lavoratrici con due figli (ma uno dei due deve avere meno di 10 anni) il bonus è previsto solo per un anno, fino al 31 dicembre 2024. Anche in questo caso è prevista la decontribuzione del 100% fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Secondo i dati ISTAT le mamme interessate da questo provvedimento saranno circa 800.000,00. Non è necessario fare alcuna richiesta per ottenere il bonus, questo sarà riconosciuto e attivato automaticamente dal datore di lavoro.