Bonus mutuo 2024: tre diverse possibilità di risparmio

Quando parliamo di bonus mutuo con riferimento all'anno 2024 ci riferiamo a ben tre opportunità offerte ai cittadini che hanno aperto un finanziamento per l'acquisto della loro abitazione principale.

Eccole nel dettaglio.

Bonus prima casa under 36 - E' presente una garanzia statale che copre fino all'80% del capitale del mutuo. La Consap agevola in questo modo coloro che non possono dare grosse garanzie alle banche per l'accensione del mutuo diretto all'acquisto dell'abitazione. Le condizioni per ottenerlo sono avere meno di 36 anni, ISEE inferiore ad € 40.000,00 e comprare una casa con un valore commerciale massimo di € 250.000,00.

Detrazione modello 730 - Il bonus mutuo corrisponde ad una detrazione del 19% della spesa sostenua per il pagamento degli interessi annui sul mutuo acceso per l'acquisto dell casa. Non ci sono limiti di età o di ISEE, è sufficiente che il contribuente abbia accesso un mutuo per l'acquisto della abitazione principale. La spesa massima è di € 4.000,00, ragione per la quale si possono recuperare fino ad un massimo di € 760,00.

Bonus mutuo e fringe benefit - Il bonus dipendenti prevede che le aziende possano erogare fino ad un massimo di € 2.000,00 nei confronti dei dipendenti con figli e di € 1.000,00 per quelli senza figli. Nel 2024 le spese per le quali può essere erogato il welfare sono anche quelle relative all'affitto o agli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale.