Bollette luce e gas: come ottenere il rimborso dopo la multa ai singoli fornitori

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 15 milioni di euro sei operatori dell'energia: Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia).

La motivazione è l'aver modificato in modo unilaterale i cotratti coi propri clienti, ritoccando al rialzo le tariffe di luce e gas.

In relazione a quanto accaduto è possibile presentare reclamo al proprio gestore che ha modificato unilateralmente il contratto. Il gestore ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta dovrà essere corrisposto nei confronti del cliente un indennizzo che varia a seconda dei giorni di ritardo nella risposta e che dovrà essere liquidato alla prima bolletta utile.

Se la risposta invece arriva dopo 40 giorni o non è risolutiva e/o esaustiva, si potrà ricorrere al servizio di conciliazione gestito dall'Arera che cercherà di far trovare alle parti un accordo per evitare di ricorrere ad un giudice.

La procedura di conciliazione si apre registrandosi sulla piattaforma online ed allegando la documentazione richiesta. Si può accedere a questo servizio anche tramite l'app 'Servizio Conciliazione'.

Tra l'invio di questa richiesta di conciliazione e la fine della procedura non devono passare più di 120 giorni e l'accordo trovato in fase di conciliazione potrà essere fatto valere dal cliente davanti ad un giudice nel caso in cui il gestore non rispetti gli impegni assunti (ossia le tempistiche del rimborso da erogare).