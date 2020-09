Involtini di maccheroni: un primo 'Made in Sicily'

Non importa che ci siano 40 gradi all'ombra, non importa se hai già fatto un piccolo antipasto, quando in tavola arriva gli involtini di maccheroni, anche chiamati 'involtini di maccarruna', nessuno può resistergli.

E' un primo piatto tradizionale della cucina siciliana buono ed anche esteticamente bello. E che soprattutto permette di essere preparato anche in anticipo ed essere successivamente servito nel corso di un buffet.

Gli ingredienti sono i seguenti: melanzane, maccheroni, sugo di pomodoro, ricotta salata, caciocavallo, sale, olio extra vergine di oliva.

Involtini di maccheroni - Come prepararli

Lavare ed affettare le melanzane, friggendole successivamente in olio di semi (aggiungere del sale). In contemporanea cuocere la pasta in acqua salata ed aggiungere un cucchiaio di olio extravergine di oliva. La pasta va scolata e condita con metà del sugo e con parte della ricotta salata.

Stendere le fette di melanzana, mettere sopra un pezzo di caciocavallo ed una forchettata di pasta; creare gli involtini e metterli in una teglia che deve avere il fondo coperto dal sugo. Infornare per 30 minuti a 180° gradi, lasciare raffreddare una volta usciti e servire quando sono a temperatura ambiente.