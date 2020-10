Bollo auto 2020 - Come presentare la richiesta di esenzione e rimborso

Scadrà il 5 novembre, alle ore 23.59, il termine per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per l’anno 2020 (Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 7, commi 4 e 5).

I cittadini che avessero già pagato il bollo auto per l’anno 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione e chiedere il rimborso: vanno indicati gli estremi del pagamento e come si vuole che le somme siano accreditate.

I cittadini che vogliono fare richiesta (e che possiedono i relativi requisiti) devono avere a disposizione i seguenti documenti: copia del libretto auto; documento di identità in corso di validità; redditi richiesti. Per redditi si intende: i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa; i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari.

A tali redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni; le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”; il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.