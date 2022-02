Come profumare casa in modo 'green'

A tutti, quando si apre la porta di casa, fa piacere sentire un buon profumo. Per ottenere questo risultato non sono necessari particolari trucchi ma semplicemente un barattolo di vetro ed una arancia.

Bisogna sbucciare gli agrumi, sistemare le bucce dentro il barattolo e versare dentro dell'acqua bollente come se stessimo preparando una tisana. In questo modo il calore creerà infussione permettendo agli oli essenziali presenti nella buccia di sprigionare in modo naturale il loro odore.

Per avere un effetto profumante ancora più forte e per diffonderlo in tutta la stanza il barattolo va posizionato sopra un calorifero. Per una atmosfera ancora più avvolgente è preferibile inserire all'interno del barattolo anche una stecca di cannella o dei chiodi di garofano.