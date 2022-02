Come pulire il lavello in acciaio in modo naturale

L'acciaio è un materiale che necessita di continua ed accurata manutenzione. Se il lavello in acciaio della cucina è minato dalla ruggine è possibile utilizzare detergenti specifici.

Al contempo però è possibile optare per un composto di acqua e bicarbonato di sodio da strofinare sulla superficie. Bisogna pulire il lavello con questo composto, risciacquare con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido.

Tra gli altri rimedi contro il calcare c'è da considerare anche l'olio di oliva. Bisogna intingere un batuffolo di cotone con dell'olio e strofinarlo sul lavello asciutto. Successivamente completare il processo di pulizia con un panno morbido ed asciutto.

Il terzo metodo è quelo di strofinare sul lavello una pasta fatta di bicarbonato di sodio e succo di limone. Per la pulizia 'non straordinaria' basta invece il consueto detersivo per i piatti.