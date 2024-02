Bonus acqua potabile: come richiederlo ed ottenerlo

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che da oggi 1 febbraio 2024, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo dei contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione fiscale è fissato ad € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 5.000,00 per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali.

Per richiedere il bonus acqua bisogna accedere alla propria area riservata nel sito dell'Agenzia e cercare la sezione Servizi, nella categoria Agevolazioni. Alla voce "Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile" troverete il bonus acqua.

Si deve però trattare di spese sostenute nel 2023 ed il totale di queste spese deve essere comunicato entro il 28 febbraio 2024.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, con tempi e modalità che saranno indicate sul sito internet dell’Enea.

Oltre alla detrazione, da effettuare in compensazione su F24, il bonus permette un risparmio annuo perché di fatto elimina la necessità (e molto spesso anche lo sforzo per chi abita ai piani superiori di un palazzo) di dover comprare dell'acqua.