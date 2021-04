Bonus cultura 2021 - Come richiederlo e come spenderlo su Amazon

Anche quest'anno coloro che compiranno 18 anni (ossia i nati nel 2002) potranno richiedere un bonus di 500 euro da spendere solamente in determinati articoli. Ed anche su Amazon

Anche quest'anno coloro che sono nati nel 2002 a partire da aprile, diventando maggiorenni, potranno avvantaggiarsi del 'bonus cultura', effettuando la richiesta tramite l'apposita app '18App'.

I 500 euro del bonus possono essere attivati fino al 31 aogosto 2021 ed il credito può essere investito ovunque, anche su Amazon, ma solamente con riferimento a determinate categorie (libri, ebook su kindle, audiolibri, dvd, cd, vinili, blu-ray) e solo per prodotti spediti da Amazon e non affidati a rivenditori esterni.

Bonus cultura - Come registrarsi

E' necessario essere dotati di una identità digitale, ossia di uno SPID, che può essere richiesto a pagamento o in modo gratuito attraverso tutti gli 'Identity provider' esibendo un documento di identità e la tessera sanitaria.

Una volta ottenuto lo SPID bisogna collegarsi al sito dedicato, effettuare la registrazione ed iniziare glo acquisti. Gli articoli acquistabili saranno caratterizzati dal logo '18App'.

Attraverso l'app bisogna creare la somma necessaria per effettuare l'acquisto su Amazon detraendola dal bonus. La cifra deve essere sempre intera e mai decimale: nel momento in cui un prodotto costa 30,50 €, dal bonus cultura bisognerà togliere la somma intera di € 30. La differenza di 50 centesimi verrà scalata dal metodo di pagamento indicato per l'acquisto.

L'ultima e più importante operazione da effettuare è quella di convertire l'importo del buono in codice Amazon e per farlo bisogna andare nella pagina 'Converti i tuoi buoni 18app e utilizzali su Amazon.it'.

Una volta aggiunto il buono regalo o il codice promozionale verrà inviata una conferma via mail. Si può utilizzare più di un codice promozionale per un solo acquisto.