Carta Giovani Nazionale - Come richiederla e quali agevolazioni

Il Governo in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha coniato la 'Carta Nazionale Giovani', ossia uno strumento che dà diritto a sconti ed agevolazioni per coloro che hanno da 18 a 35 anni.

Queste agevolazioni sono legate a beni, servizi, esperienze offerte da aziende pubbliche e private, istituzioni e partner (fino a questo momento ci sono già 50 adesioni tra cui Enel, Fastweb, Vodafone, Intesa San Paolo, Italo, Ita Airways, Decathon, Costa, Microsoft, Feltrinelli Education).

Per poterla ottenere è necessario scaricare l'appa 'IO' disponibile gratis sia per Android che per iOS. Per poter utilizzare l'app è necessario lo SPID o la CIE (carta di identità elettronica).

Carta Nazionale Giovani - Quali agevolazioni

- forniture di energia o collegamenti internet in casa

- offerte riguardanti l'utilizzo dei trasporti per studio e lavoro ed anche per viaggi di piacere

- mobilità sostenibile

- offerte in tema di formazione per quanto riguarda competenze digitali e linguistiche

- convenzioni legate al mondo dello sport e della cultura