Il galateo dei messaggi vocali su Whatsapp

Qualche secondo o diversi minuti. C'è sempre, tra i nostri conoscenti, qualcuno innamorato dei messaggi vocali da inviare via Whatsapp.

Chi li riceve spesso però non li trova come un metodo rapido di comunicazione ma come un supplizio, anche perchè spesso molti non arrivano nemmeno al motivo per il quale sono stati inviati.

Ecco quindi alcuni consigli, raccolti da El Pais, su come sfruttarli al meglio senza risultare sgarbati o noiosi.

Sintesi - Il messaggio vocale non deve durare più di 1-2 minuti. Se si deve parlare di più meglio chiamare. Per coloro che li ricevono è sempre meglio ascoltarli a velocità aumentata per farli terminare prima.

Spezzatino - Per coloro che non possono farne a meno il consiglio è quello di 'spezzettare' gli audio. Ricevere 4 messaggi da 1 minuto ciascuno è meglio di uno solo da 4 minuti. In questo modo si darà la possibilità al destinatario di poterli ascoltare anche in momenti differenti della giornata.

Ascolto - Evitare di ascoltare gli audio in pubblico con il volume alto, sia per questioni di privacy che per evitare di dare fastidio a chi sta attorno a noi. Meglio quindi utilizzare degli auricolari o delle cuffiette o avvicinare l'orecchio allo smartphone.

Domande - Spesso gli argomenti degli audio sono domande più che monologhi. Anche per questo motivo è sempre meglio ricorrere allo spezzatino per far si che chi ascolta non avrà problemi a ricordarsele.

Risposta - Quando si riceve un vocale, domanda o meno che sia, è meglio rispondere allo stesso modo. La conversazione in questo modo scorrerà sullo stesso canale, evitando di avere audio-monologhi alle risposte scritte. Come se non bastasse, dopo aver ricevuto un audio, è sempre bene rispondere subito per non lasciare la conversazione in sospeso. E' il metodo migliore per essere rapidi e non scortesi.