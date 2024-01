Alimentazione: alcuni trucchi per riuscire a mangiare di meno

Le porzioni non dicono tutto riguardo un pasto perchè molto spesso non mangiamo singoli puri alimenti ma ricette composte da molti ingredienti e pasti con vari piatti.

Esistono però dei trucchi facili da applicare che ci possono servire ad introdurre meno calorie e a non sentirci comunque troppo affammati.

1. Iniziare i pasti bevendo un bicchiere di acqua (ci si riempie un po' lo stomaco e si elimina l'urgenza del senso di fame)

2. Indossare sempre abiti con una cintura o con giacca con bottoni: può servire come strumento per farci rallentare se ci stiamo abbuffando e farci valutare come ci sentiamo durante il pasto; se ci si sente troppo stretti si può decidere di mangiare meno

3. Aggiungere verdure ai pasti perchè le fibre saziano più velocemente

4. Non è vero che i carboidrati devono essere per forza demonizzati; meglio preferire quelli integrali con fibre

5. Sgranocchiare alimenti che richiedono un minimo di lavoro di mandibola (arance, pistacchi, crostacei)

6. Prima di mangiare le portate principali, gustiamo un po' di minestra o zuppa; è stato dimostrato che in questo modo si può ridurre l'apporto calorico di circa il 20%

7. Non fate mai buffet a casa, ma preparate sempre le porzioni esatte per ogni piatto. E se siete fuori casa fate sempre prima un giro completo del buffet prima di riempirvi il piatto. Meglio scegliere bene alla fine del giro.

8. Non mangiate mai dai contenitori degli alimenti; di solito in questi casi si consuma circa il 50% di porzione in più

9. Il colore dei piatti può influenzare quanto si mangia: uno studio ha scoperto che se il piatto ed il cibo hanno colori simili le persone mangiano una percentuale del 22% in più rispetto a quando i colori creano un contrasto elevato

10. Quando mangiate provate ad abbassare le luci o ad ascoltare una musica piacevole; in questo modo si aumenta il divertimento e si diminuiscono le porzioni

11. Masticare sempre lentamente, mettendo giù la forchetta tra un boccone ed un altro; bere un sorso d'acqua in più rispetto a quello che vorreste per aumentare prima il senso di sazietà