Cioccolato al supermercato: la guida all'acquisto

Quando si parla di cioccolato sono diverse le domande che ci si può porre.

Lo zucchero al primo posto degli ingredienti è sinonimo di cioccolato fondente di qualità? I grassi vegetali vanno considerati quando si acquista una tavoletta di cioccolato?

Ecco alcuni consigli che vengono forniti dall'Associazione dei consumatori di cioccolato.

1 - Il cacao deve essere di grande qualità, le migliori sono il Criollo ed il Trinitario (ma si produce rispettivamente il 3% e l'8% di cacao del mondo con queste qualità), ma questa non è una informazione che deve essere obbligatoriamente inserite sulle etichette dei cioccolati

2 - Nel cioccolato la massa di cacao è costituita il 50% da burro di cacao e l'altra metà è la parte secca. Se quindi compriamo un cioccolato fondente 70% significa che il 70% è massa di cacao ed il 30% è zucchero (ossia un terzo è burro di cacao, un terzo è la parte secca, un terzo è zucchero). Quindi quando compriamo il cioccolato dobbiamo scegliere quello che ha una percentuale più alta di cacao aromatico

3 - Se acquistiamo una tavoletta di cioccolato fondente è bene che al primo posto ci sia la massa di cacao e poi lo zucchero (magari rapporto 70 a 30 visto che le materie prime devono essere indicate in ordine decrescente); se acquistiamo cioccolato al latte molto spesso al primo posto c'è lo zucchero, per questo è necessario scegliere quello dove la percentuale di cacao sia almeno del 33%

4 - Un cioccolato fondente, per essere in regola con la normativa, deve avere minimo 47% di prodotti del cacao. E soprattutto deve essere essenzialmente fatto solo da cacao e zucchero senza la presenza di grassi diversi dal burro di cacao

5 - Possono essere presenti nel cioccolato anche lecitina di soia (facilita l'amalgama dell'impasto ed elimina le bolle d'aria) e vaniglia per aromatizzare il cioccolato. Se presenti devono essere indicati in etichetta ma molto spesso insieme non superano la percentuale dell'1%

6 - Di solito nei supermercati è difficile acquistare cioccolato di qualità perchè vengono utilizzati cacao non aromatici che hanno pochi aromi secondari. Si possono però trovare cioccolati di media qualità perchè ci sono cioccolatieri di qualità che producono per le grandi catene senza il loro marchio, utilizzando miscele un po' meno pregiate

7 - Secondo gli esperti non andrebbe mai consumato più di 20-30 grammi di cioccolato di qualità al giorno sebenne il cacao ed il cioccolato siano alimenti ricchi di polifenoli antiossidanti con possibili effetti positivi sulla salute del nostro organismo