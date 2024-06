Polvere di casa: da cosa è composta e come eliminarla

Tutti, almeno una volta la settimana, puliamo casa con l'obiettivo di eliminare la polvere che si accumula in ogni angolo della casa.

Ma di cosa è composta la polvere? Quella presente in natura è composta da frammenti di tanti materiali (dal polline ai granelli di sabbia) mentre la polvere che abbiamo in casa è composta, oltre che dagli stessi materiali della polvere esterna, anche da minuscoli frammenti di tessuti, capelli, peli, cibo, scaglie di pelle morta e così via.

Nonostante all'occhio umano risulta colorata di grigio, al microscopio la polvere è formata principalmente da fibre che possono essere colorata perchè derivano dai tessuti che compongono i nostri tessuti.

Quindi possono essere fibre di origine naturale (cotone) ma anche di origine artificiale e sintetica.

Oltre alle fibre possiamo trovare cellule di pelle umana morta che sono cibo per gli acari, particelle di sporco e terra, escrementi di insetti, polline e spore di muffa, piccole briciole o residui di cibo, particolato che arriva dalla combustione di carburanti, dall'usura del suolo e dalle ruote delle auto.

Ovviamente è molto difficile evitare in casa la formazione della polvere, ma possiamo ridurre la sua formazione utilizzando purificatori d'aria per interni che sfruttano i filtri in grado di cattuare le particelle presenti nell'aria.