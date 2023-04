Cibo: la guida anti-spreco di 'Waste Watcher'

Lo spreco alimentare è un qualcosa che riguarda tutte le famiglie italiane. Nel 2022, per fortuna, si è registrato un calo del 12% del cibo buttato, che però rimane molto alto.

Al Sud si sprecano in famiglia circa 27 kg di cibo ed ognuno di noi butta circa un kg di frutta e di pane all'anno. Tra gli alimenti più buttati nella spazzatura ci sono anche verdura, aglio e cipolla.

Parlando in termini economici, lo spreco alimentare in Italia 'vale' 6,5 miliardi di euro all'anno.

Per questo motivo 'Waste Watcher', ossia l'Osservatorio sullo spreco alimentare, ha stilato un decalogo per cercare di rimediare allo spreco alimentare domestico.

1 - Pianifica la tua spesa, facendo una lista di solo ciò che serve realmente e chiedendoti quando userai ogni singolo prodotto

2 - Non cedere alle strategie di marketing, ossia se un prodotto è regalato o è in promozione ma non ti serve finirà comunque nella spazzatura. Non ha pesato sulle tue tasche, ma se non lo consumi avrà un costo di smaltimento e di produzione che peserà indirettamente anche su di te

3 - Leggi le etichette, cerca di capire da dove viene un prodotto, di cosa è fatto, qunado scade

4 - Scegli alimenti locali e di stagione che hanno tempi più brevi di trasporto. Con operazioni logistiche dovrebbero anche durare di più

5 - Valuta se sistemare in frigo, nel freezer o nella dispensa i vari cibi. Per conservare al meglio ogni prodotto questi luoghi devono essere sempre ben igienizzati e devono avere una manutenzione costante

6 - Esistono migliaia di ricette in cucina per utilizzare scarti ed avanzi

7 - Condividi il cibo in eccesso: se ti rendi conto di aver cucinato per troppe persone invita gli amici o offri un piatto ai vicini di casa

8 - Al ristorante chiedi sempre la busta degli avanzi

9 - Insegna ai tuoi figli il valore del cibo e pretendi che si evitino gli sprechi anche a scuola

10 - Agisci in maniera circolare e sostenibile. Sprecare cibo significa inquinare due volte, prima sfruttando risorse per produrlo e poi altre per smaltirlo